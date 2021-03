Omrop Fryslân zendt elke zondag live vanaf 10.00 uur een kerkdienst uit. Deze zondag is dat vanuit de Oase, de kerk van de protestantse gemeente in Drachten. Pastor Neeltsje Bouma is de voorganger. Organist is Sietse van der Hoek en zanger is Twan van der Wolde. Verder is er muzikale medewerking van gitarist Wim Venema.