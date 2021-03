Studente Janneke Haarsma worstelt met lockdown: "De dagen zijn heel saai"

Haarsma twijfelde of ze er een verhaal over zou schrijven. Ze deed het uiteindelijk wel, om een oproep te doen om de studenten niet te vergeten. Haar verhaal is inmiddels een kleine zeshonderd keer gedeeld en er zijn honderden reacties op gekomen. Herkenning van andere studenten en steunreacties.

Steeds zwaarder

Het doet haar goed dat het verhaal zo vaak is gedeeld en er zoveel reacties op zijn gekomen, maar uiteindelijk is er maar één wens: dat de universiteiten de deuren weer openen. Volgens Haarsma zijn er voldoende mogelijkheden om het creatief in te vullen. Met het gebruik van grotere ruimtes en het geven van deels online en deels fysiek onderwijs.

Als het veel langer zo doorgaat, haken veel studenten af, denkt ze. Ze hoort ook om zich heen dat flink veel studenten in het nauw zitten. Zelf houdt ze het nog wel even vol, maar het valt wel steeds zwaarder. De dagen zijn eigenlijk altijd hetzelfde. "'s Ochtends open ik de laptop, volg colleges via het scherm en daarna klap ik het scherm weer dicht. De dagen zijn heel saai."