Aris verliest ook derde wedstrijd in Elite B

Aris maakte aan het begin van de wedstrijd snel 0-1, maar dat was ook meteen het laatste moment dat de Leeuwarders voor stonden. Weert breidde de voorsprong snel uit en won het eerste kwart met 20-8.

In het tweede kwart liep Aris eerst wat in, maar bij rust was de voorsprong van Weert toch weer groter geworden: 44-225. Na rust lukte het de Leeuwarders niet meer Weert bij te halen. Via een stand van 65-44 aan het einde van het derde kwart werd het uiteindelijk 91-69.

Strijd om de play-offs

Na elf wedstrijden in de gewone competitie is die nu opgedeeld in de Elite A en B, met in de Elite B de zes slechtste ploegen uit de competitie. Aris moet bij de beste twee ploegen van die Elite B eindigen om mee te doen in de play-offs. De Leeuwarders staan nu vierde, met tien punten achterstand op nummer twee Weert. Er volgen nog zeven wedstrijden.