Ruiten dorpshuis Gerkesklooster-Stroobos vernield

Het is niet te geloven schrijven de beheerders van dorpshuis Rehoboth in Gerkesklooster-Stroobos op Facebook. "In deze coronatijd is het al zeer lastig om de boel draaiende te houden, en wat schetst onze verbazing?? Er bestaan dan ook nog mensen die het nodig vinden om ons Dorpshuis Rehoboth nog meer op kosten te jagen door de ruiten te vernielen."