'Volleybaldier' Jan Rinksma neemt na 60 jaar afscheid

Toen hij zestien jaar was, klom hij voor het eerst op de scheidsrechtersstoel bij een volleybalwedstrijd. Als scheidsrechter hoorde de Fries al snel bij de top van Nederland en in 1985 werd zijn carrière voortgezet op het internationale toneel. Daarnaast was hij actief binnen de volleybalbond als opleider en examinator van scheidsrechters.

In 2001 legde Rinksma het scheidsrechtersfluitje aan de kant en ging hij verder als jurylid. Zaterdagavond werd hij na afloop van de eredivisiewedstrijd VC Sneek - Sliedrecht Sport door de NeVoBo in het zonnetje gezet. Hoewel Rinksma nog één wedstrijd actief zal zijn als jurylid - bij de bekerfinale van de mannen in de Martinihal in Groningen - wilde Rinksma zelf graag dat de formaliteiten rond zijn afscheid in Sneek zouden plaatsvinden. Hij is opgegroeid in de stad en beschouwt de Sneker sporthal als zijn thuishal.