LDODK klaar voor play-offs na klein verlies tegen koploper PKC

De Friezen konden in de eerste helft goed bij blijven. PKC nam steeds een voorsprong, maar LDODK liet het gat nooit groter worden dan twee. Op de stand 7-5 zorgde Ran Faber uit een prachtige combinatie met Erwin Zwart weer voor aansluiting. Bij PKC was international Olav van Wijngaarden op dreef. Hij maakte een formidabele inloopbal en zorgde voor 12-10. Het laatste woord was vlak voor de rust echter weer voor uitblinker Ran Faber van LDODK. Met zijn vierde treffer zette het 18-jarige talent vijf tellen voor het einde de 13-13 op het bord.

Spannende slotfase

In de tweede helft liet PKC zien waarom ze zonder puntverlies bovenaan staan. Met name de vrouwen schoten met scherp: invalster Sanne van der Werf zorgde met haar vierde treffer voor 26-20. Maar LDODK kwam via invaller Christian Dekkers (2x), Ran Faber en Marloes Frieswijk weer tot 26-25. Toen vlak voor tijd Erwin Zwart geen strafworp mee kreeg maar wel een groene kaart (5 minuten eruit) vanwege afreageren op de leiding was het gedaan met de comeback. Eindstand 28-25.

Topscoorders bij LDODK waren Ran Faber (6), Erwin Zwart (5) en Marloes Frieswijk (4). Trainer Henk Jan Mulder was na afloop van de wedstrijd tevreden over het spel van zijn ploeg: "Ik vind dat wij over het geheel gezien goed gespeeld hebben." Toch zijn er volgens hem nog wel punten waar de komende dagen aan gewerkt kan worden: "Er zijn wel wat fouten in de passing en de schotkeuze. Maar als wij dat woensdag fine-tunen dan zie ik wel mogelijkheden in de play-offs."

Play-offs bekend

Door deze uitslag wordt LDODK vierde in groep A. Dat betekent dat ze in de kwartfinale spelen tegen de nummer 1 van groep B, en dat is Fortuna uit Delft. De kwartfinale is een beste-van-drie serie, waarbij het hoogst geëindigde team thuisvoordeel heeft. Op woensdag 24 maart is het eerste duel in Delft, zaterdag 27 maart speelt LDODK thuis in Gorredijk. Bij een gelijke stand volgt daarna het allesbeslissende derde duel op dinsdag 30 maart in Delft.