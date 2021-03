Skûtsjeliefhebbers in actie voor behoud beweegbare brug Eastermar

De gemeente Tytsjerksteradiel moet binnenkort een besluit nemen over de mogelijke vervanging van de brug. Een van de opties is om er een vaste brug voor terug te laten komen. Dat zou betekenen dat het skûtsje de Rot geen zeiltochten meer zou kunnen maken van De Rottefalle over de Leijen naar Eastermar, en de Burgumermar.

De Rot vaart regelmatig met gasten aan boord. Dat zou met een vaste brug alleen nog maar op de Leijen kunnen en niet meer verder. De stichting krijgt steun bij de actie van Dorpsbelang de Rottefalle en Watersportvereniging De Leijen.