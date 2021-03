Sikke Heerschop geeft bijzonder cadeau aan Skûtsjemuseum

"Ik was al een paar keer bij het museum geweest en ik dacht: hier ligt niet eens in skûtsje. Er ligt een replica, maar een ijzeren skûtsje ligt er niet. Ik dacht, daar moeten we wat op vinden", legt Heerschop uit. Met de donatie wil hij het museum steunen, zegt hij. "Ze doen zulk geweldig mooi werk, dat moet je steunen. Dat doe ik op deze manier."

De oplossing kwam toen een bekende van zijn skûtsje af wilde. "Hij wilde niet dat het gesloopt werd of dat het een recreatieschip zou worden, dan wordt het lastig." Heerschop had dus een mooi alternatief: "Omdat hij me eerder had geholpen dacht ik, dan lossen we twee dingen op. Hij van zijn schip af, en het museum een skûtsje."

'Wat moeten we ermee?'

Het museum wist eerst niet wat ze er mee aan moesten, zegt Sietse Bruinsma. "Toen we het voor het eerst hoorden dachten we, wat moeten we met een skûtsje? Maar toen het even inzakte zeiden we: dit is een prachtig museumstuk, en zo willen we het ook gebruiken."

Bruinsma is blij dat er naast de houten Aebelina nu ook een écht skûtsje bij het museum komt. "We hebben het enige houten skûtsje in de wereld, dat we hier gebouwd hebben. Maar een echte hadden we niet. Nu hebben we ons eigen skûtsje, prachtig!"