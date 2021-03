Avondvierdaagse van Leeuwarden gaat dit jaar door

De stichting Avondvierdaagse Leeuwarden organiseert samen met de Koninklijke Wandel Bond Nederland de tocht. Dit jaar zal er gebruik worden gemaakt van e-routes om zo tot een corona-proof wandelevenement te kunnen komen.

Deelnemers kunnen met een speciale app hun eigen routes op een eigen moment lopen. Op die manier wordt drukte en groepsvorming voorkomen, is de gedachte. Iedereen krijgt na afloop gewoon een officiële medaille. De vorm van de Avondvierdaagse is te vergelijken met de alternatieve Fietselfstedentocht die dit jaar wordt georganiseerd. Ook die organisatie zet in op apps en het volbrengen van de tocht in eigen tijd.