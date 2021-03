Cambuur Sjoernaal: Vijftien spelers nog onzeker voor volgend seizoen

SC Cambuur heeft niet zo'n goede week, met blessures voor Robin Maulun en keeperstrainer Peter van der Vlag. Daar staat tegenover dat er ook goed nieuws is, met de contractverlenging van Pieter Bos en Alex Bangura. Sowieso zal het de komende weken vaker over contracten gaan, omdat clubs voor 1 april duidelijkheid moeten geven aan spelers met een aflopend contract. Omdat de Leeuwarders pas maandag spelen tegen FC Eindhoven, kijken we in dit Cambuur Sjoernaal naar hoe het zit met de aflopende contracten.