HEA! De golfambities van Hugo

De twaalfjarige Hugo Veenstra uit Sneek golft nog geen jaar, maar is wel erg ambitieus. Drie keer per week oefent hij zijn zijn afslag op het sportterrein dicht bij huis en hij is ook al lid van een golfclub. Hugo wil namelijk meedoen aan het familietoernooi 'De Veenstra Masters' en daar iedereen een poepje laten ruiken. Want niet de wereldberoemde golfer Tiger Woods is zijn voorbeeld, maar zijn tante die het ook heel goed kan.