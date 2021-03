Toeslagenaffaire niet afgerond: "Veel gedupeerden zitten nog steeds in de shit"

Buro de Vries zocht contact met De Vries om te kijken wat er nu eigenlijk concreet gebeurt, en wat er liggen blijft. "Er is ons veel beloofd", vertelt ze. "Dingen worden nog niet nagekomen en dat maakt het eigenlijk nog steeds wel moeilijk voor veel gedupeerden."

De Vries is het vertrouwen in de overheid en de politiek kwijtgeraakt. Er moet volgens haar nog veel gebeuren. "Het is een rommeltje."

Ze zit nu in een werkgroep voor lotgenoten, die de gedupeerden en gemeenten wil samenbrengen, om te zien hoe de kwestie verder kan worden aangepakt. "Dit moet onder de aandacht blijven. Het lijkt of met die regeling van 30.000 euro veel gedupeerden zijn geholpen, maar velen zitten eigenlijk nog steeds in de shit."