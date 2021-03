Burgemeester Schokker van Vlieland aan toeristen: "Houd jullie aan de coronaregels"

Zo zijn er gezinnen die met zijn allen de supermarkt in willen. De politie deelt vooral waarschuwingen uit. Volgens Schokker trekt Vlieland tegenwoordig ook nieuwe groepen toeristen. Dat zijn mensen die niet naar het buitenland kunnen en dan nu voor het eiland kiezen, maar dan niet zozeer voor de rust en de natuur.

Momenteel valt het mee met de coronagevallen op Vlieland en dat wil Schokker graag zo houden. "De toeristen komen overal vandaan en die kunnen het ook meebrengen. Het is voor iedereen van belang dat we ons allemaal aan de richtlijnen houden." Volgens de eilander burgemeester lijken toeristen te denken dat het coronavirus achterblijft op het vasteland.

Grote mond

Boa's krijgen van toeristen die ze aanspreken soms een grote mond terug, vertelt Schokker. Vorige zomer maakte Vlieland van de Dorpsstraat al eenrichtingsverkeer, mocht er niet worden gefietst en werden hosts ingezet om mensen vriendelijk te wijzen op de maatregelen. "Nu, die kregen bij tijd en wijle ook van alles over hen heen", zegt Schokker. "En dat is natuurlijk niet leuk, als je zulk werk doet."

Tijdens drukke weken krijgt Vlieland enkele mensen extra bij de boa's en de politie. Schokker is daar heel blij mee, maar "daar zijn we wel van afhankelijk".

Fietsvrij

Voor komende zomer is de gemeente in gesprek met de ondernemers over hoe de Dorpsstraat zo goed mogelijk kan worden ingericht. Mogelijk blijft de straat verboden terrein voor fietsers. "Dat heeft de meeste mensen prima voldaan", aldus Schokker. "We zijn op alle mogelijke manieren aan het kijken hoe we die Dorpsstraat sowieso, los van corona, zo aantrekkelijk mogelijk kunt maken."