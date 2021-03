Omrop TIP: Fryslân DOK over het dorp van de toekomst

Feanwâlden en het dorp van de toekomst

Een dorp dat flink bezig is met versterking en vernieuwing is Feanwâlden. Door de aanleg van de Sintrale As werd de weg die dwars door het dorp ging overbodig. Op het vrijgekomen terrein komt geen andere weg en ook geen huizen, maar een parkachtig transferium, waar reizen, recreëren en flexwerken met elkaar worden verbonden.

Feanwâlden werkt daarbij samen met architectenbureau Karres en Brands, dat in Denemarken mede-ontwerper is van 'het dorp van de toekomst': een heel nieuw gebouwd dorp dat voldoet aan alle moderne inzichten van kwaliteit van leven in een dorp.