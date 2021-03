Fotograaf Arie Bruinsma uit Sint Nicolaasga laat zich niet verslaan door tegenslagen

Achter op het erf van Henny Borst-Bok zet Bruinsma de verlichting voor de fotoshoot klaar. Hij zal Borst-Bok portretteren voor zijn nieuwe project It gesicht fan Fryslân. Borst-Bok werkt bij Wetterskip Fryslân en bestrijdt exoten. "Het is een hele eer", vertelt ze. "Ik voelde me eerst niet erg aangesproken om daarvoor op de foto te gaan. Voor Arie doe ik het natuurlijk wel. Hij verbond het woord legacy eraan en dat heeft toch wel een hele lading, want ben ik daar dan geschikt voor?", vraagt ze zich af. "Het is heel bijzonder wat hij doet."

111 foto's van Friezen

Borst-Bok is één van de 111 Friezen die Bruinsma op de foto zet. In het rijtje staan ook bekende Friezen zoals Foppe de Haan, Wiebe Wieling en Simone Scheffer. Bruinsma kreeg afgelopen zomer het idee om Friezen te portretteren. "Ik ben zelf een Fries en ik kan zelf heel erg genieten als ik in Fryslân rondloop. Als ik een Fries paard zie, dan voel ik me trots."

Wat maakt een Fries een Fries?

Bruinsma vraagt zich af wat een Fries een Fries maakt. "Ik heb een broer in Flevoland wonen, maar die voelt zich een Fries. Hoe kan dat? Wat is er zo bijzonder aan Fryslân dat mensen bindt?" In It gesicht fan Fryslân probeert Bruinsma vast te leggen wat Friezen tot Friezen maakt. De foto's worden aangevuld met tekst van zijn vrouw Cynthia. Zij zal als schrijfster op zoek naar de drijfveren achter de verhalen van de Friezen.