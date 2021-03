Verzet tegen invoering Friese plaatsnamen: "Komborden aanpassen kost onnodig veel geld"

Het is voor het eerst in elf jaar dat een gemeente in Fryslân heeft gekozen voor het invoeren van Friese plaatsnamen. Noardeast-Fryslân is een herindelingsgemeente die in 2019 ontstond uit de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferweradiel. Alleen die laatste gebruikte de officiële Friese plaatsnamen al.