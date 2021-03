TERUGBLIK: De jarenlange strijd tegen zwerfafval

Iedereen kent het probleem van zwerfafval in struiken, plantsoenen en bermen, maar ook in natuurgebieden en bossen. Een probleem dat verscheidene mensen nog meer opviel, toen in coronatijd ook mondkapjes begonnen rond te slingeren. Al jaren proberen vrijwilligers met grijpers en zakken het milieu schoon te houden, maar hun aantal is nog nooit zo groot geweest als het afgelopen jaar. Tijdens een blokje om wat afval oprapen, nam in coronatijd een grote vlucht. Zaterdag is voor de negentiende keer de Landelijke Opschoondag, maar ook in het verleden waren er schoonmaakacties waar Omrop Fryslân verslag van deed.