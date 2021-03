Grote kansen waren er niet veel voor SC Heerenveen: 0-0 tegen FC Twente

Tweede helft

Na ruim een uur volgde pas de eerste echte kans voor SC Heerenveen, door Siem de Jong. De bal werd over de laatste linie gelepeld, De Jong brak door en haalde hard uit, maar de bal ging ook recht op doelman Drommel van FC Twente af. Die schrok, maar kon de bal wel pareren. Aan de andere kant kregen Jesse Bosch en Luka Ilic mogelijkheden voor een treffer.

Frustratie

Ook in de tweede helft verliep het niet al te goed voor Heerenveen: Pawel Bochniewicz kreeg een gele kaart, omdat hij Narsingh onderuit haalde. Een gefrustreerde trainer Johnny Jansen riep Sherel Floranus terug naar de rechterkant van het veld, waar de boel open lag nadat Floranus naar voren vloog. Niet veel later wisselde Jansen drie spelers in één keer: Kaib, Halilovic en Nugren verlieten het veld. Daar kwamen Woudenberg, Hajal en Van der Heide voor in de plaats.

Aan het einde van de wedstrijd volgden een vrije trap en daarna een corner van FC Twente. Dumic kopte de bal echter over de goal van Mulder. Andersom mislukte een kans voor Heerenveen, door een slappe voorzet van Floranus.

Bij Twente kwam in plaats van Bosch Nathangelo Markelo het veld in. Joey Veerman werd het slachtoffer van de invaller: Markelo kwam op de enkel van Veerman terecht. De Twentenaren kregen nog een grote kans, maar de bal kwam op de lat terecht. Ook in de laatste minuten kreeg Heerenveen geen kans meer. Het werd 0-0.