Lauswolt wil 2007 overdoen en nodigt Rutte uit voor kabinetsformatie

Landgoed Lauswolt hoopt dat Mark Rutte het landgoed in Beetsterzwaag niet vergeet bij de formatie van het nieuwe kabinet. Op social media heeft het landgoed een uitnodiging geplaatst voor de politieke onderhandelaars. In 2007 maakte Jan Peter Balkenende ook gebruik van de locatie: de premier van toen gaf later aan dat de basis voor de kabinetsformatie was gelegd in Beetsterzwaag.