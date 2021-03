Voor het eerst onderzocht waar het Waddenzee-slib vandaan komt: het Nau van Calais

Voor het eerst is er ook zicht op hoeveel slib de Waddenzee van Denemarken tot Nederland bereikt. Dat is tussen de 12,1 tot 16,5 miljoen ton per jaar. Bij slib gaat het om korrels die kleiner zijn dan 63 micrometer. Uiteindelijk wordt tussen de 10,8 tot 11,3 miljoen slib afgezet. Dat betekent dat de aanvoer groter is dan wat er uiteindelijk op het Wad blijft liggen, maar veel scheelt het niet.

Op korte termijn zou het genoeg zijn om de zeespiegelstijging bij te houden. Deskundigen die betrokken zijn bij onderzoek van Rijkswaterstaat naar de kustverdediging en zandsuppleties hebben kortgeleden nog 2035 genoemd als een mogelijk omslagpunt waarin het Wad de stijging niet meer kan bijhouden.

Van west naar oost

Het slib verplaatst zich van west naar oost in en over het Wad. Als er tekorten ontstaan, zou je dat dus het eerst moeten kunnen waarnemen in het oostelijke deel van de Waddenzee omdat dan het meeste slib in het westelijke Wad achterblijft. Meer over het rapport is hier terug te vinden.