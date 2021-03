De volledige uitslag: deze Friezen behaalden de meeste stemmen in eigen provincie

De Hoop vindt het 'hartstikke leuk', al is het voor hem ook weer geen verrassing dat hij veel stemmen in eigen gemeente heeft getrokken. "Dat ik meer heb dan heel GroenLinks in onze gemeente, dat is wel bijzonder. Ik zal wel geprofiteerd hebben van het feit dat de andere linkse partijen niet echt een Friese kandidaat hadden, zo eerlijk moet je ook zijn. Maar ik denk dat wij in Fryslân ook wel een goede campagne hebben gevoerd. Het is geen geheim dat we op meer hadden gehoopt, maar in enkele gemeenten kregen we nog wel veel stemmen."

Vertrouwen in Kamerzetel

De PvdA krijgt negen zetels volgens de voorlopige uitslag. Dat moet voor De Hoop net genoeg zijn, wanneer er niet iemand is die lager op de lijst staat met heel veel voorkeursstemmen. Een kandidaat heeft naar schatting zo'n 17.000 voorkeursstemmen nodig voor een zetel. De Hoop zelf zit er niet meer over in: "Het is niet meer logisch dat er iemand over mij heen gaat."