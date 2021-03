It Polytburo: Paul van Gessel (GroenLinks) sluit fusie op links niet uit

De partij van Van Gessel verloor zwaar bij de Tweede Kamerverkiezingen: GroenLinks ging van 14 naar 8 zetels. Als het aan de Friese kiezers had gelegen was de stembusuitslag nog minder geweest, dan was GroenLinks op zes zetels in het parlement uitgekomen.

Volgens Van Gessel was de campagne veel te abstract. Zo ging het bijna niet over zaken waar 'gewone' mensen mee zitten, zoals corona en alle maatregelen die daaraan verbonden zijn. Ook had Van Gessel flinke kritiek op het feit dat er niet één Fries op een verkiesbare plek op de lijst van GroenLinks stond.