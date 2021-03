Onderwaternatuur Amelander Zeegat nauwelijks gevoelig voor zandsuppletie

De hoeveelheid en vooral ook de verdeling van het aantal vissen zoals zandspiering over het hele gebied is niet veranderd. En dat is goed nieuws voor viseters zoals de zeehond en de grote sterns die totdat de kuikens worden geboren geen moeite hebben om grote afstanden af te leggen om aan voedsel te komen. In de Wadden zijn er broedkolonies op Texel en Griend.

Andere zeegaten

Vooraf was er weinig bekend over de zeegaten doordat het niet altijd de meest gemakkelijke wateren zijn om in te varen. Het onderzoek in het Amelander gat heeft daarom ook de interesse gewekt van buitenlandse onderzoekers uit onder andere Duitsland en Denemarken. De conclusies zijn niet één op één over te nemen voor andere zeegaten. Daarvoor zijn de verschillen te groot, maar er is wel veel meer bekend geworden over onder andere het gedrag van onderwaterorganismen.

Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat onderzoekers nu beter weten waar ze naar moeten kijken bij een vervolgonderzoek in de monding van de Westerschelde. In september gaan onderzoekers voor de derde keer kijken wat er in het Amelander gat op de langere termijn is veranderd.