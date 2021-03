Zeldzame mossensoort in Fries Miedengebied: "Net of win je een miljoen"

"Ik was erbij toen we het vonden", zegt Harry Waltje. Hij gaat met Jakob veel op excursie op zoek naar nieuwe soorten mos. Maar zoiets aantreffen duurt wel even. "Wij waren hier de hele dag aan het zoeken en toevallig heeft een collega iets mee naar huis genomen. Met het blote oog zie je het bijna ook niet, dus deze man wilde even kijken wat voor soort mos het was. Pas later kwamen we er dus achter dat het speciaal was. Een deskundige heeft dat bevestigd."

Biodiversiteit

Waltje is net als Hanenburg blij met de vondst. "Dit toont aan dat de natuur helpen niet voor niets is. Je ziet dat er nu meer biodiversiteit is en daar komen straks weer insecten op af. Hoe meer zeldzame dingen in het gebied, hoe beter natuurlijk. Dit is voor ons fenomenaal."