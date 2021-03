Talenten Rixt van der Wal (17) en Sanne de Ruiter (19) kloppen op de deur bij VC Sneek

Trainer Scharbaai heeft in ieder geval nog geen moment spijt gehad dat hij beide vrouwen bij de selectie heeft gehaald. "Ik vind het ook belangrijk dat we jeugd kansen geven en dat die ook echt de tijd krijgen om te kunnen groeien. Het is ook gewoon belangrijk voor de club, maar ook voor henzelf. Je kunt wel wat van buiten halen en zeggen we hebben een goed team, maar ik denk dat we dit op de lange termijn veel belangrijker is", zegt Scharbaai.

Nu VS Sneek zo goed als uitgeschakeld is voor het kampioenschap, gaat het oog natuurlijk al snel op die lange termijn. Scharbaai wilde dit jaar niet meteen een overgangsjaar noemen, maar met de talenten die op de deur kloppen zou Sneek de komende jaren ineens wel eens mee kunnen doen om de titel. "Als we het voor elkaar krijgen het hele team bij elkaar te houden, dan klopt dat", aldus Scharbaai.