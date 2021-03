Faunabeheer hoopt op hertbesluit van de provincie

"De opdracht is op 7 januari aangevraagd, sinds die tijd ligt het verzoek op het Provinciehuis. We zijn in afwachting van wat de gedeputeerde straks gaat zetten. Ik verwacht dat ze snel in actie komen," zegt Robbert de Vries van Faunabeheer.

Populatieproblemen

In het verleden kwamen damherten alleen in hertenkampen voor in Fryslân, zegt De Vries. "Maar de laatste twintig jaar lopen ze ook los. Eerst was dat niet een probleem. In 2002 heeft de provincie gezegd: we willen ze niet in het wild hebben. De jagers mochten ze schieten, maar in 2006 heeft de rechter dat verboden omdat het een beschermde diersoort is. Sinds die tijd is er niets aan het beheer gedaan."

Maar de populatie groeit en daarmee komen er problemen. "Met name aanrijdingen met auto's, maar ook landbouwschade en natuurschade zijn mogelijk. Het gaat om overlast, maar om wat te mogen doen moet je aantonen dat een in de wet genoemd belang aangetast wordt," zegt De Vries.

Van 180 naar 80

Faunabeheer is een groot voorstander van het afschieten van het aantal damherten. "Maar het kan alleen als je tegelijkertijd ook een gebied aanwijst waar ze wel kunnen lven. Het is een beschermde soort. Van de 180 moeten er zo'n 80 overblijven. Bij minder wordt de populatie te klein, dan is de kans op inteelt groot. En bij meer is er kans op schade en overlast. Als we het op één hert op honderd hectare houden, dan kom je ook uit op zo'n 80."