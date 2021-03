Evenementen mogen weer gepland worden, "maar voor de SKS verandert er niets"

Het kabinet maakte ook een extra steunpakket bekend: als de evenementen vanwege corona niet doorgaan, krijgen de organisatoren een soort annuleringspremie van de overheid. 80 procent van de kosten krijgen ze dan terug.

"Dat is hartstikke mooi nieuws, maar natuurlijk moet je wel goed kijken naar wat gezegd wordt", zegt Nagelhout. "Het geeft voor veel evenementen hoop, maar ook voor alle inwoners van Nederland, denk ik."

'Voor ons verandert niets'

Hoewel Nagelhout dus blij is met de nieuwe mogelijkheden, heeft de SKS er niet veel aan. "Voor de SKS verandert er niets. We hebben altijd gezegd: we kijken naar wat wel kan. Daar maken we nu veel tijd voor. Als er een vergunning afgegeven wordt, kunnen we snel los."

Daar komt nog wel wat bij kijken, zegt Nagelhout. "De regering zegt tegelijk ook dat evenementen niet zoals voor de coronacrisis georganiseerd kunnen worden. Die anderhalve meter zal denk ik niet verdwijnen, daar zullen we komende tijd nog mee te maken hebben en dat betekent wel een en ander voor ons."