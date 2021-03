Vossen hebben vrij spel door avondklok: "Fatale gevolgen voor weidevogels"

's Nachts de vos bestrijden is door de avondklok nu niet mogelijk. "Dat is heel funest. Als je 100 kilometer rustig moet rijden om de vos te vinden, dat kost tijd. Dan ben je niet voor de avondklok weer thuis. We hebben geprobeerd om via de provincie een ontheffing te krijgen, maar dat is niet gelukt. Gevolg is dat de vos vrij spel heeft in het veld. Met fatale gevolgen voor de weidevogels."