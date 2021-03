Opstappen landelijke voorzitter verrassing voor Fries CDA: "Had niet gehoeven"

Voor Joosten zelf was de uitslag van de verkiezingen wel een deceptie, geeft hij ook toe. "De uitslag is zeer teleurstellend: er is geen CDA'er die staat te juichen. De peilingen waren al niet optimistisch, dus het lag wel in de lijn der verwachtingen. Maar een terugval naar 15 zetels is wel heel teleurstellend."

Campagne

Toch is Joosten wel content met de campagne in Fryslân. "We waren zichtbaar en onze campagnekandidaten hebben zich goed gepresenteerd. Daar zal het niet aan liggen. Maar het zijn landelijke verkiezingen, geen Friese. Dat de landelijke campagne niet vlekkeloos was, dat is wel duidelijk."

Lijsttrekkerswissel

Dat Wopke Hoekstra nog maar kort lijsttrekker is, dat is de partij niet ten goede gekomen, denkt Joosten. "Het is nooit een mooi moment om zo kort van tevoren van lijsttrekker te wisselen. We moeten nu met volle kracht vooruit en ons herpakken. We moet op korte termijn een tijdelijke voorzitter komen, want een partij kan niet land zonder. Er is snel een oplossing nodig, maar we moeten ook zorgvuldig kijken naar wie het kan en wil doen."