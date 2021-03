Als alleen Fryslân zou stemmen: rechtser en meer voor de boeren

Boer en burger

Een paar kleinere partijen zijn in Fryslân flink groter dan in de nieuwe Tweede Kamer. Zo zou Forum voor Democratie hier niet acht, maar elf zetels hebben behaald. De PVV, ook van de rechterflank maar een stukje groter dan Forum voor Democratie, zou in Fryslân exact even groot zijn als de partij nu is in Nederland.

Maar vooral de BoerBurgerBeweging valt op. De in Fryslân bekende nieuwkomer, met Femke Wiersma uit Holwerd op de tweede plek, zou in onze provincie maar liefst drie zetels hebben gehaald. Wiersma zou samen met voorvrouw Caroline van der Plas en Erik Steggink in de Kamer zijn gekomen.