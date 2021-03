Brabander krijgt werkstraf voor hennepkwekerij in Raard

De politie vond in 2017 1482 hennepplanten in een boerderij in Raard. Volgens de rechtbank was de plantage professioneel opgezet'.

Het Openbaar Ministerie dacht dat een andere verdachte, een 40-jarige vrouw uit het Brabantse Teteringen, de boerderij had gekocht om er een plantage in te maken. Ze werd twee weken geleden echter vrijgesproken.

Een andere verdachte moet later nog in de rechtbank verschijnen.