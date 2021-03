Waddenfonds steekt 10 miljoen in opkoopregeling van garnalenvisserij

Het Waddenfonds zet 10 miljoen euro opzij om vergunningen voor garnalenvissers in het Waddengebied uit de markt te halen. Dat is één van de afspraken in het Convenant Viswad, dat gesloten is tussen overheden, natuurorganisaties en de visserij. De bedoeling is dat 65, procent van de visserijgebieden in de Waddenzee vrijwillig wordt gesloten voor de garnalenvissers.