Aantal besmettingen boven de 200, gemiddelde gaat ook omhoog

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân (49), daarna volgen Leeuwarden (34) en Smallingerland (28)

In Fryslân zijn er in de afgelopen 24 uur 4 sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Het gaat om inwoners van Leeuwarden (1), Terschelling (1), Súdwest-Fryslân (1) en Noardeast-Fryslân (1). Er zijn twee ziekenhuisopnamen geweest in Fryslân.

Het aantal besmettingen per gemeente (Voor een betere weergave van de kaart kun je hier klikken):