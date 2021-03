Doelman Pieter Bos twee jaar langer bij Sportclub Cambuur

Bos speelde eerder in de jeugd van VV Buitenpost en SC Heerenveen en stapte in 2016 over naar Cambuur. Hij heeft tot nu toe twee wedstrijden gekeept in het eerste elftal van de Leeuwarders, maar kwam dit seizoen nog niet in actie.

Cambuur is druk bezig met het samenstellen van de selectie voor komend seizoen. Deze week verlengde linksback Alex Bangura al en eerder tekenden ook Robin Maulun en Mitchel Paulissen al een nieuw contract.