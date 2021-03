Cees Roozemond en Riemer van der Velde om tafel over toekomst Heerenveen

"We zien elkaar zeer regelmatig op de club en ook daarbuiten zijn we continue met elkaar in gesprek", vervolgt Roozemond. "We luisteren altijd goed naar de signalen van iedereen die betrokken is bij de club. En al helemaal als het Foppe en Riemer betreft."

De algemeen directeur wil de twee graag spreken. "Ze zijn altijd van harte welkom en komen ook vaak onaangekondigd binnen. En zo hoort het ook, want het is hun 'huis'. En dan gaat het altijd over voetbal en de discussie die dan gevoerd wordt, is heel gezond. En die gaat volgende week verder doorgezet worden."

De club beter maken

"Het allerbelangrijkste is dat we gezamenlijk kijken hoe we de club beter kunnen maken", vindt Roozemond. "Daar moet in eerste instantie de aandacht op gericht zijn. We zijn gebaat bij rust, dat is heel belangrijk. Er is ook absoluut geen reden voor paniek. Al willen we natuurlijk allemaal dat de resultaten soms wat beter zijn."

Doemscenario

Van der Velde schetste in de Sportcast een doemscenario, maar Roozemond is minder pessimistisch en vindt niet dat je van dit doemscenario uit moet gaan. "De resultaten zijn bemoedigend, we maken winst. Natuurlijk doe je dat door de verkoop van spelers, het is topsport, dat hoort bij onze business. We zijn een club die opleidt, scout en verkoopt. Dat hebben we al die jaren zeer succesvol gedaan en dan doen we nog steeds succesvol."

Roozemond verwacht dan ook niet dat het mis zal gaan bij Heerenveen. "Er is geen enkele reden om ervan uit te gaan dat dat niet meer gaat in de toekomst. Dus dat geeft ons echt vertrouwen richting de toekomst. Ook operationeel is er een goede ontwikkeling gaande. We krijgen meer grip op de kosten. Al maken we ons wel zorgen over de omzetontwikkeling."