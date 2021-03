Freedsmerk over verkiezingen: "Je krijgt de regering die je verdient. Nou, dit is het!"

Een 50Plus-stemmer, bijvoorbeeld, was niet blij met de uitslag. Al had hij er al niet veel fiducie meer in. "Met al dat interne geruzie zag je dit wel aankomen." Twee vrouwen waren zwaar teleurgesteld: "Dit hadden we niet verwacht, nu zitten we nog langer in deze zooi. We hadden liever PVV of Forum aan de macht gehad. Die denken net als wij!" Ander hoopten met name dat van al die beloftes wat overeind zal blijven. "Maar daar ben ik niet zeker van."

Een CDA-stemmer had het idee dat Wopke Hoekstra wat last van mensenvrees heeft. "Hij staat vaak met de mond vol tanden." Verder was ook het geluid te horen dat er te veel partij zijn. "Dat gaan dan allemaal maar wat heen en weer. Ik vind dat een gedoe van niks. Twee of drie partijen, dat is genoeg!" Maar de meerderheid kon zich wel aardig vinden in de uitslag en met name over een nieuw kabinet onder Mark Rutte. "Die man straalt rust en gezag uit, net wat we nu nodig hebben."