Meer en meer kinderen testen (positief) op het coronavirus

Steeds meer mensen laten zich testen. Er zijn nu 60 procent meer tests dan bij de piek met de jaarwisseling, toen de GGD ongeveer evenveel besmettingen meldde. Het aantal positieve tests zakt echter onder de acht procent. Hoe lager dat percentage, hoe beter de GGD het virus op het spoor is.

Kinderen

Met name kinderen van 4 tot 12 jaar laten zich vaker testen. In januari werden er in totaal 800 tests afgenomen bij kinderen, afgelopen week waren dat er 3.000. Dat zijn er evenveel als bij twintigers en dertigers.

Dat komt mede door het strenge testbeleid op school. Zodra een kind positief test, blijft de hele klas thuis en is het advies om iedereen de test. De testbereidheid is hoog en ouders laten zich ook meer testen dan eerst.

Afgelopen week raakten in Fryslân 212 kinderen besmet, met het coronavirus de week ervoor 88. Van alle besmette personen is nu 12 procent basisschoolleerling. Een week eerder was dit acht procent en half januari nog maar 2,3 procent.

Andere leeftijden

Het aantal besmettingen in de andere leeftijdscategorieën daalde licht, op de groep van 18 tot 30 jaar na, die licht steeg. In de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg bleef het aantal positieve tests nagenoeg gelijk. In de Friese ziekenhuizen was sprake van een stijging van ongeveer 50 procent.

Nu de capaciteit van de testlocaties voller raakt, verruimt de GGD de openingstijden in Drachten. Vanaf volgende week is die locatie twee uren langer open, tot 22.00 uur. Wie laat test, kan daarvoor een avondklokverklaring krijgen. Mogelijk krijgen de andere locaties ook langere openingstijden.

Vaccinaties

De afgelopen week heeft de GGD 11.401 inwoners van Fryslân gevaccineerd. Een week eerder ging het om 6.889 personen. In totaal zijn door de GGD nu 58.053 prikken gezet bij inwoners van Fryslân, waarvan net iets meer dan 34 duizend bij 70-plussers. Bijna 15 duizend Friezen hebben twee prikken gehad.

Het vaccineren met AstraZeneca is deze week stilgelegd, maar gaat woensdag weer verder. Mensen van wie de afspraak niet doorging kregen dit weekeinde een sms en moeten zelf via het landelijke nummer een afspraak maken. GGD Fryslân verwacht in een week de 2.800 uitgestelde afspraken in te halen.