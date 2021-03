Watersportverbond tegen plan voor vaste brug bij Eastermar

De drie plannen voor de te vervangen brug zijn herstel van de bestaande brug, het bouwen van een andere beweegbare versie of het neerleggen van een vaste verbinding over het water.

Als de brug bij Eastermar vast wordt, dan kunnen zeilboten en grotere motorboten niet meer van en naar het Burgumermeer en De Leijen varen, draagt het Watersportverbond aan. Daardoor wordt het gebied minder aantrekkelijk voor hen.

Er zijn veel boten in deze omgeving die niet snel hun mast kunnen strijken om onder een vaste brug door te varen, zoals het historische skûtsje De Rot en de zeilpramen.

Toekomstvisie

Het Watersportverbond heeft de gemeente Tytsjerksteradiel erop gewezen dat het vervangen van de brug door een vast exemplaar ingaat tegen de langetermijnontwikkeling van de waterrecreatie in noordoost-Fryslân. Er is een toekomstvisie vastgelegd door de gemeenten in dat deel van de provincie in het rapport 'Land en water verbonden'. Het plan voor een vaste brug gaat in tegen die plannen.

"Bovendien geldt in de Basis Recreatie Toervaartnet (BRTN) de vuistregel: houden wat je hebt, dus geen beweegbare bruggen vastmaken", schrijft het verbond.