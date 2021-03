Blessurespook slaat nu ook toe in technische staf van Cambuur

Het is wat dat betreft geen fijne week voor de Leeuwarders. Op de training van woensdag moest middenvelder Robin Maulun de training al verlaten met een op het oog zware blessure, maar gelukkig voor de Fransman is het minder erg dan aanvankelijk werd gedacht. Hij heeft een enkelblessure en kan minimaal een maand niet meedoen. Een dag later ging het dus opnieuw mis op de training van Cambuur. Nu met Van der Vlag als slachtoffer.

Cambuur kan komende maandag tegen FC Eindhoven naast Maulun ook geen gebruik maken van Issa Kallon, Mitchel Paulissen en Stanley Akoy die nog geblesseerd zijn. Mogelijk sluiten Nick Doodeman en Michael Breij wel weer aansluiten vanuit de ziekenboeg. Ook Jarchinio Antonia ontbreekt, maar dat is omdat de aanvaller interlands speelt met Curaçao.