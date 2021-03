Minimaal 40 Friezen slachtoffer van datalek bij GGD

Door fouten in de software die de GGD's gebruiken, hadden medewerkers toegang tot persoonsgegevens van mensen die een coronatest deden bij een GGD-locatie. Naast dingen als de naam en het adres was ook het Burgerservicenummer (BSN) in te zien.

De politie doet nog onderzoek naar de zaak en heeft zo'n duizend slachtoffers gevonden. Of de gegevens ook verkocht zijn, is nog niet duidelijk.