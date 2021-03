Het rietsnijden staat onder druk; Elzinga's pleiten voor provinciale subsidie

De Elzinga's zijn vrijdagochtend druk aan het werk in Oudega (Smallingerland) Vader Henk is bezig met de 'sluipmachine', zoals hij het zelf noemt. "Daar zitten pennen aan die het onkruid uit het riet trekken, zodat het schone riet overblijft." Het onkruid wordt opgebrand, want dat mag niet in het land achterblijven. Een eindje verderop staat zoon Harmen. "Als de zon vanmiddag wat meer macht krijgt en de wind wat aanhaalt, is het riet droog en kunnen wij het bundelen. Dan komt er verder geen schimmel tussen."

Het riet dat Henk en Harmen snijden, wordt gebruikt als dakbedekking. Het snijden gebeurt in de winter. "Dat doen we zo ongeveer van begin januari tot 1 april, want daarna mogen we niet meer in het veld komen. Dan krijgen de vogels hun plekje weer", vertelt Henk. De twee pachten het land waar ze hun riet vandaan halen van It Fryske Gea. Na het snijden is het tijd voor het dakdekken. "Vanaf 1 april wordt het weer ook weer wat prettiger om op het dak te zijn, dus dat is een mooie combinatie."