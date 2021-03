Surhuizum wil vraag naar woningen in kaart brengen

\Net als in veel andere gemeenten is de vraag naar woonruimte groot in de gemeente Achtkarspelen. "De vraag is niet in ieder dorp hetzelfde", zegt het bestuur van het plaatselijk belang. "Surhuizum hoeft geen tweehonderd huizen erbij, maar we vinden dat het in ieder geval mogelijk moet zijn voor Surhuizumers om een huis te bouwen."

In de afgelopen jaren zijn er weinig huizen bijgekomen in Surhuizum. "Het aantal nieuwe huizen dat er de afgelopen vijftien jaar is bijgekomen in Surhuizum, kan op één hand geteld worden", stelt het plaatselijk belang.