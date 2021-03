Kinderen bakken voor ouderen op Nationale Pannenkoekendag: "Je ziet ze genieten"

Het is vandaag de veertiende editie van de Nationale Pannenkoekendag. Op deze dag bakken elk jaar kinderen van honderden basisscholen overal in Nederland pannenkoeken voor ouderen in verzorgingshuizen. Vorig jaar werd de dag vanwege corona nog geschrapt, deze keer kunnen de ouderen coronaproof aan de pannenkoeken. Een van de scholen die meedoet is De Twilling in Stiens.