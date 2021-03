Bouwvakkers Windpark Fryslân eten en slapen op het IJsselmeer op een slaapschip

Bij de visafslag in Makkum ligt het schip van 104 meter lang, met drie verdiepingen. Het lijkt wel een klein cruiseschip: er zijn koks aan boord en er is zelfs een zwembad. Maar het schip wordt niet gebruikt voor een vakantie. De mensen die er op slapen, werken aan Windpark Fryslân.

Op corona getest

Mark Jongedijk van het bedrijf Slaapschapen: "We hebben 98 mensen aan boord, mannen en vrouwen die met de watertaxi heen en terug varen. De mensen aan boord zijn allemaal getest, zij kunnen zich dus vrij bewegen over het schip en zitten in een bubbel. Dat is wel fijn."

De mensen zijn vooraf getest. Met een negatieve uitslag komen ze in de coronabubbel. Ze mogen twee weken niet van boord, behalve als ze met de watertaxi naar het windpark worden gebracht om te werken. "Het zijn echt de mannen en de vrouwen die hier aan het bouwen zijn en de kabels aanleggen. Ze zijn zo'n twee weken aan het werk, daarna hebben ze weer even verlof", zegt Wendy Leenstra van aannemer Zuiderzeewind.

Het is de bedoeling dat het werk rond de zomer is afgerond. "Niet iedereen is fan van het aanleggen van een windpark", zegt Leenstra. "Maar er zijn ook wel veel mensen die zien dat het nodig is. Dus gelukkig valt het in Makkum wel mee."