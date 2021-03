Wilde politieachtervolging achter spookrijdende snelheidsduivel aan eindigt in Dronryp

Rond 21.00 uur deed de politie snelheidscontroles op de N31 toen uit de richting van Drachten naar Leeuwarden een auto met 160 kilometer per uur kwam aanrijden. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in.

Voor de afslag Leeuwaren-Oost haalden ze de auto in en gaven ze een volgteken. Op de afrit naar de Drachtsterweg vloog de wagen echter op het laatste moment de N31 weer op. De politiewagen kon via de berm alsnog de achtervolging inzetten.

12 kilometer spookrijden

Bij de afslag Leeuwarden-Zuid verliet de auto de N31, waarna die tegen het verkeer in verder reed. De politie zette de achtervolging ook spookrijdend in. Vanwege de avondklok was er op dat moment gelukkig geen verkeer. Inmiddels reden de politiewagens van Leeuwarden parallel aan de spookrijdende auto.

De achtervolging duurde tot Dronryp, waar de auto de snelweg verliet. Uiteindelijk is er ruim 12 kilometer met hoge snelheid spookgereden.