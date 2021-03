De Friese steden zetten alle elf fonteinen aan op Kletterdei

De fonteinen zijn sinds Culturele Hoofdstad 2018 blikvangers gevonden. Marketingorganisatie Merk Fryslân gaat nieuwe plannen uitvoeren om nog meer toeristen naar de fonteinen te trekken. Met een webapplicatie vol tips voor de omgeving en meertalige informatie op borden, moet de internationale toerist met de verhalen en de elf nieuwe wandelroutes in contact komen.

Een ander marketingplan is om de stadsbewoners te betrekken bij de fonteinen. "We werken aan het concept 'Stadsgezichten' om vanuit het perspectief van de inwoners van de steden te vertellen. Hoe zien zij de stad en de fontein?", legt campagneleider cultuur van Merk Fryslân Karin Hofmeijer uit. "We nemen ze mee en wandelen de route. We laten een groter publiek kennis maken met de elf steden en de fonteinen door video en verhalen die daaruit voortkomen."