Aris verliest ook tweede wedstrijd in Elite B

Yoast United nam meteen de voorsprong in handen en stonden op het einde van het eerste kwart op 12-23. De Leeuwarders kwamen in de tweede periode terug in de wedstrijd en maakten zelfs gelijk, maar stonden bij rust toch net achter: 41-44.

Na rust liep Yoast United weer verder uit, naar 59-77 aan het einde van het derde kwart en aan het einde was het dus zelfs 73-100.

Elite B

De slechtste zes teams van de competitie spelen nu in de zogenoemde Elite B. De twee ploegen die bovenaan eindigen, plaatsen zich met de zes ploegen uit de Elite A voor de play-offs om het kampioenschap. Aris staat na de tweede wedstrijd op de vierde plek van de Elite B, met 8 punten achterstand op de nummer twee. Er volgen nog acht wedstrijden.