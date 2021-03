Goudzwaard legt zich neer bij misgrijpen zetel: "Jammer, maar dit is ook politiek"

Goudzwaard denkt zelf niet dat de prognose nog in zijn voordeel verandert. "Daar ga ik niet vanuit. Nu richt ik mij weer op de provincie. Er is genoeg te doen in Fryslân. We hebben ook goed contact met de andere provinciale JA21-fracties."

De politicus was in het verleden voorzitter van de Statenfractie van Forum voor Democratie, maar Goudzwaard stapte in januari over naar de nieuwe partij JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga na ophef binnen Forum.