Extra zetel PvdA in gemeenteraad Noardeast-Fryslân: Lammering stapt over

Raadslid Johan Lammering van De Groenen stapt over naar de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. Lammering zat in het verleden bij S!N (eerder Dongeradeel Sociaal), maar in januari vorig jaar verliet hij die partij. In maart verbond hij zich aan De Groenen. In de raad vormde hij een eenmansfractie.