Aantal besmettingen per week stijgt weer in Fryslân, maar minder overlijdens

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is volgens het RIVM wat teruggelopen: van 16 naar 10. Dat aantal loopt voor de vijfde week achtereen terug. Dat is het effect van de vaccinaties. Die zorgen ervoor dat kwetsbare mensen veel minder vaak besmet raken dan eerder en dus ook niet meer aan het virus overlijden.

De 10 overlijdens die deze week zijn gemeld, zijn mogelijk niet allemaal van de afgelopen zeven dagen. Soms worden de cijfers pas later doorgegeven.

Het officiële sterftecijfer in Fryslân in verband met het coronavirus ligt nu op 431. Het werkelijke aantal sterfgevallen als gevolg van het virus ligt hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Daarom is niet van ieder overlijden bekend of dat aan het virus lag of niet.